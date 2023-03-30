ВТБ: появилась новая мошенническая схема, позволяющая получить доступ к онлайн-банку

Мошенники не дремлют. Сейчас в России появилась новая схема, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к онлайн- банку клиента. Фото: Shutterstock

Мошенники не дремлют. Сейчас в России появилась новая схема, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к онлайн- банку клиента. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

Как рассказали в пресс-службе банка, специалисты заметили особую активность мошенников. Все работают по определенному сценарию: звонят клиентам, представляются банковскими работниками и сообщают клиентам о блокировке учетной записи онлайн-банка.

После мошенники обещают восстановить доступ к учетной записи и просят сообщить данные пользователя для входа в онлайн-банк и пароль из СМС. Якобы код должен помочь восстановить работу сервиса.

А на самом же деле мошенники таким образом хотят войти в вашу учетную запись и попытаться оформить и подтвердить кредит, а после – вывести деньги на свои счета.

В пресс-службе банка сообщили, что если вам поступил такой звонок, то нужно незамедлительно положить трубку и проверить информацию по официальным каналам банка.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как мы помогаем мошенникам украсть наши персональные данные. Секретами безопасного интернета с детьми и их родителями поделился учитель информатики Максим Лавлинский.