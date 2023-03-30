Верующие не пускают в Киево-Печерскую лавру приехавших членов комиссии заповедника Фото: REUTERS

Члены комиссии по проверке сохранности культурных ценностей в Киево-Печерской лавре прибыли в монастырь, однако приступить к своим обязанностям не могут: прихожане храма УПЦ окружили их и не пускают в один из корпусов, откуда должна начаться инвентаризация. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

При этом двери в корпус заперты, а местонахождение ключей неизвестно.

Ранее наместник лавры митрополит Павел прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что УПЦ должна покинуть монастырь из-за вопроса нацбезопасности. Он заявил, что выселение монахов незаконно, а членов комиссии не пустят на территорию монастыря. При этом священнослужитель заверил, что сила применяться не будет.

— Я их просил дать нам полтора месяца, мы были готовы выселиться, но нам этой возможности не дали. Поэтому мы будем поступать по закону, по конституции. Они не имеют права нас выселить, — подчеркнул митрополит Павел.

Напомним, что 10 марта дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ. Монахам предписали «съехать» не позднее 29 марта.

В Софеде РФ готовят проект заявления по фактам нарушения прав верующих на Украине. Посредником для урегулирования конфликта между киевскими властями и УПЦ вызвался выступить Папа Римский Франциск.