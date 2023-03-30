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НовостиАвто30 марта 2023 9:41

Минпромторг РФ частично возобновил программу льготных автокредитов

Ей смогут воспользоваться остронуждающиеся граждане
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В 2023 году в России вновь станет доступна программа льготного автокредитования. О возобновлении проекта сообщили в Минпромторге.

В 2023 году в России вновь станет доступна программа льготного автокредитования. О возобновлении проекта сообщили в Минпромторге.

Фото: Shutterstock

В 2023 году в России вновь станет доступна программа льготного автокредитования. О возобновлении проекта сообщили в Минпромторге.

Так, стало известно, что в 2023 году программа продолжит действовать для определенных категорий граждан. Речь идет об остронуждающихся в поддержке людях, среди которых работники медицинской сферы, сферы образования, мобилизованные граждане, добровольцы и служащие по контракту, принимающие участие в СВО и члены их семей.

При этом взять льготный кредит на электромобили по-прежнему смогут все категории граждан.

Напомним, Банки приостановили программу выдачи льготных кредитов на бензиновые автомобили в феврале 2023 года.

А в марте 2023 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о стабилизации цен на автомобили. Поставки машин в рамках параллельного импорта существенно на них не повлияет.