Минпромторг РФ частично возобновил программу льготных автокредитов

В 2023 году в России вновь станет доступна программа льготного автокредитования. О возобновлении проекта сообщили в Минпромторге. Фото: Shutterstock

В 2023 году в России вновь станет доступна программа льготного автокредитования. О возобновлении проекта сообщили в Минпромторге.

Так, стало известно, что в 2023 году программа продолжит действовать для определенных категорий граждан. Речь идет об остронуждающихся в поддержке людях, среди которых работники медицинской сферы, сферы образования, мобилизованные граждане, добровольцы и служащие по контракту, принимающие участие в СВО и члены их семей.

При этом взять льготный кредит на электромобили по-прежнему смогут все категории граждан.

Напомним, Банки приостановили программу выдачи льготных кредитов на бензиновые автомобили в феврале 2023 года.

А в марте 2023 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о стабилизации цен на автомобили. Поставки машин в рамках параллельного импорта существенно на них не повлияет.