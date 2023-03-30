77% россиян хотят, чтобы рабочий день в пятницу был сокращенный

В России 16% работников не хотят, чтобы рабочая неделя сократилась на 4 часа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России 16% работников не хотят, чтобы рабочая неделя сократилась на 4 часа. В таком случае они не успеют завершить поставленные им задачи. А 77% опрошенных поддержали такое предложение.

Согласно проведенному опросу SuperJob, 77% работников поддержали инициативу комитета Госдумы – сделать пятницу коротким рабочим днем. Таким образом рабочая неделя сократится до 36 часов.

Известно, что среди утвердительно ответивших на вопрос – большинство женского пола – 80%, мужчин всего 75%. Также 75% россиян считают, что сокращение рабочих часов не скажутся на объеме работы, а 13% уверены в обратном.

Всего в опросе участвовали жители 395 населенных пунктов. 1,6 тысяч респондентов – работающее население старше 18 лет, работающие в пятидневном режиме, приводит данные опроса РБК.

Ранее сайт KP.RU приводил данные опроса, согласно которому почти половина россиян собираются найти подработку в ближайшее время.