Австрийская оппозиция покинула зал парламента в знак протеста во время видеообращения Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты оппозиционной Австрийской партии свободы покинули зал заседаний Национального совета перед видеообращением президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом парламентарии высказали свой протест, связанный с тем, что АПС выступает за государственный нейтралитет в конфликте.

Об акции несогласия сообщила газета Der Standard. Члены партии АПС покинули зал заседаний в тот момент, когда на экране появилось изображение Зеленского, с которым была установлена видеосвязь. На своих местах депутаты оставили таблички с надписями «Места для мира» и «Места для нейтралитета».

Ранее председатель АПС Херберт Кикль заявил о недопустимости превращения австрийского парламента в «площадку для пропаганды воюющего государства». При этом оппозиционная партия имеет большой политический вес в Австрии.

Также перед зданием парламента прошел митинг против выступления украинского главы. Люди выступают также против поддержки Киева, антироссийских санкций и допуска техники НАТО на территории страны. Австрийцы хотят сохранить нейтралитет.

В ходе все же состоявшегося видеообращения, Зеленский поблагодарил Вену за поддержку Киева.

Ранее экс-глава МИД Австрии Кнайль заявила об утрате доверия международным институтам на фоне антироссийских санкций.