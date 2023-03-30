Фонд «Наше будущее» и Высшая школа экономики приглашают на обучение по социальному предпринимательству

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Фонд «Наше будущее» и НИУ «Высшая школа экономики» открыли набор на программу профессиональной переподготовки «Управление в социальном предпринимательстве: социальные инновации и предпринимательство». Обучение стартует 15 апреля 2023 года. Слушатели могут получить беспроцентный заем, чтобы оплатить обучение.

Программу создавали для социальных предпринимателей, сотрудников и руководителей некоммерческих организаций (НКО). Подойдет она представителям малого и среднего бизнеса, а также предпринимателям, которые планируют получить опыт инноваций в социальной сфере и создавать социально-предпринимательские проекты.

Обучение поделено на пять модулей. Нахождения в Москве и регулярного посещения занятий не требуется. Обучение строится так: слушатели прибывают на недельные очные модули на протяжении десяти месяцев. Всего таких циклов будет пять. В программе разбирают нюансы развития бизнеса в социальной сфере, дают практические навыки управления соцпроектами и учат оценке социального воздействия. Проведут тренинги личностного роста и развития, обучат публичным выступлениям. Слушатели получат навыки для разработки, защиты и реализации своих проектов.

По итогам обучения выдается диплом «Высшей школы экономики» о профессиональной переподготовке. Узнать больше можно во время дня открытых дверей в формате вебинара 30 марта (нужна регистрация). Получить подробную информацию о программе и подать заявку на обучение можно на сайте Высшей школы экономики. Чтобы получить беспроцентный целевой заем на обучение — срок возврата четыре года — обращайтесь по телефону: +7 (909) 919-39-40 (менеджер группы Елена Грушина).

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