Рябков сообщил, что Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет

Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия продолжит уведомлять Соединенные Штаты о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подлодок (БРПЛ) в соответствии с соглашением Москвы и Вашингтона от 1988 года. Об этом сообщил журналистам заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Рябков.

По его словам, как было заявлено еще в феврале, несмотря на приостановку действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Россия добровольно придерживается основных его условий.

"На добровольной основе РФ будет придерживаться центральных количественных ограничений на СНВ, установленных в договоре", - уточнил Рябков.

Как ранее писал сайт KP.RU, Вашингтон отказался поддерживать сотрудничество с Россией по вопросам ДСНВ, объясняя это тем, что Москва якобы сама не готова к взаимному обмену информацией. В Белом доме выступили за то, чтобы Россия целиком и полностью вернулась в рамки договора.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о деталях простановки ДСНВ со стороны Москвы. По его словам, несмотря на то, что Россия приостановила свое участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, она из него не вышла. Однако с США никаких контактов по этому вопросу Москва не выстраивает.