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НовостиПолитика30 марта 2023 10:15

Газета Wall Street Journal высказала обеспокоенность из-за задержания в России репортера

Руководство издания беспокоится о безопасности своего журналиста
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Репортера The Wall Street Journal Эван Гершкович Фото: соцсети

Репортера The Wall Street Journal Эван Гершкович Фото: соцсети

Американская газета The Wall Street Journal выразила обеспокоенность в связи с задержанием в России своего репортера Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже.

«Wall Street Journal сильно беспокоится о безопасности Гершковича», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте издания.

Газета подтвердила, что задержанный журналист работал в московском бюро издания.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 30 марта, Федеральная служба безопасности России задержала в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича. В ведомстве уточнили, что по заданию Соединенных Штатов он собирал сведения об одном из предприятий российского военного промышленного комплекса, которые представляют гостайну. В отношении Гершковича возбуждено дело о шпионаже.

Напомним, в марте этого года сотрудники управления ФСБ РФ по Новгородской области задержали россиянина, который действовал в интересах украинской разведки.