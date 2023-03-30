Захарова: корреспондент WSJ использовал аккредитацию для прикрытия не имеющей отношения к журналистике деятельности Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание сотрудника американского издания The Wall Street Journal. Его деятельность в России не имела отношения к журналистике, подчеркнула дипломат.

В своем Telegram-канале Мария Захарова объяснила, что задержанный в Екатеринбурге Эван Гершкович занимался противоправной деятельностью, не связанной с работой корреспондента. Также представитель МИД отметила, что это не первый случай шпионажа со стороны псевдожурналистов.

— К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника хватают за руку, — написала Мария Захарова.

Напомним, о задержании Гершковича стало известно 30 марта. Его обвиняют в шпионаже. По данным ФСБ корреспондент WSJ собирал информацию о военно-промышленном предприятии Екатеринбурга, составляющую гостайну.

Позже газета Wall Street Journal высказала обеспокоенность из-за произошедшего.