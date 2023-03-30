Кремль решительно осудил выселение монахов Киево-Печерской лавры

Власти России решительно осуждают выселение монахов Киево-Печерской лавры и давление на священнослужителей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей, которое оказывается на Русскую православную церковь», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Как отметил Песков, вопрос эвакуации монахов Киево-Печерской лавры в Россию зависит от их решения, однако никто не останется безучастным к их судьбе.

Напомним, накануне в Киево-Печерской лавре сотни верующих собрались на защиту своих святынь. Монахи канонической УПЦ (Украинской православной церкви) должны покинуть стены лавры и ее территорию, поскольку это предписано им властями Украины. Митрополит Павел, настоятель лавры, заявил, что так называемое расторжение договора аренды совершенно незаконное и представители УПЦ не намерены его признавать. Сайт KP.RU разбирался, что происходит в Киево-Печерской лавре.