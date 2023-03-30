В ЦБ допустили внедрение системы открытия счетов в банках по видеосвязи в 2024 году Фото: пресс-служба "Россельхозбанка"

Банк России надеется, что граждане РФ получат возможность открывать счета в банках по видеосвязи уже в следующем году, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский.

«В настоящее время очень плотно обсуждается Банком России с Росфинмониторингом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внедрение в обыденную практику открытия счета в рамках видеоконференцсвязи. Надеюсь, что мы сможем уже в следующем году полностью отказаться от атавизма в виде личного присутствия при открытии счета», – сказал он на финансовой конференции.

По словам Ясинского, систему открытия счетов по видеосвязи можно будет протестировать в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Как отметил представитель ЦБ, регулятор надеется, что видеоидентификация проявит себя положительно с минимальным количеством отрицательных моментов.