В УПЦ сообщили о вооруженных автоматами полицейских на территории Киево-Печерской лавры Фото: REUTERS

Украинские полицейские с автоматами посетили территорию Киево-Печерской лавры после того, как комиссия по инвентаризации имущества для передачи государству объектов лавры покинула ее. Об этом сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что комиссию по инвентаризации имущества церкви не допустили к работе прихожане храма. Они окружили сотрудников и блокировали им доступ к корпусу, с которого должна была начаться опись. Кроме того, тот оказался заперт. Так и не сумев уговорить верующих, комиссия покинула территорию храма. Однако после этого пришли полицейские с автоматами.

Местные СМИ также сообщали, что несколько патрулей дежурили у главного входа на территорию лавры. Они досматривают машины прихожан при въезде и выезде.

В УПЦ добавили, что по некоторым данным инвентаризационная комиссия вернется 31 марта в составе 10 человек.

Напомним, монахам Киево-Печерской лавры предписали покинуть территорию храма до 29 марта. Делать это добровольно священнослужители отказываются, называя решение незаконным.