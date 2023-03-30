Россия расторгла соглашение с Эстонией о сотрудничестве в таможенных делах Фото: пресс-служба Общественного совета при ФТС России

Власти России прекратили действие соглашения о сотрудничестве в таможенных делах с Эстонией, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

«26 марта 2023 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Эстонской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, подписанного в Москве 8 июня 1999 года», – говорится в официальном сообщении ведомства, опубликованном на портале правовой информации.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Эстония объявила персоной нон-грата российского дипломата. Он должен был покинуть страну к среде, 29 марта. В МИД республики заявили, что деятельность дипломата противоречила Венской конвенции о дипломатических сношениях. Его обвинили в участии в подрыве безопасности, а также конституционного порядка в Эстонии при помощи распространения пропаганды.

Как писал сайт KP.RU, ранее разведка Эстонии объявила об угрозе безопасности с российской стороны в долгосрочной перспективе.