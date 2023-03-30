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НовостиПолитика30 марта 2023 11:10

WSJ требует немедленного освобождения задержанного в России корреспондента Гершковича

Американское издание "решительно отвергает" обвинения в шпионаже, предъявленные журналисту
Роман КИЛЬМЯШКИН
Эван Гершкович

Эван Гершкович

Фото: REUTERS

Американская газета Wall Street Journal (WSJ) требует немедленного освобождения своего корреспондента Эвана Гершковича, задержанного в России по подозрению в шпионаже. Об этом говорится в публикации на сайте издания.

В сообщении говорится, что СМИ "решительно отвергает" обвинения, предъявленные Гершковичу. Газета утверждает, что журналист якобы занимался исключительно профессиональной деятельностью, освещая события в Российской Федерации.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что корреспондент WSJ Эван Гершкович, задержанный в России по обвинению в шпионаже, пойман с поличным сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова также прокомментировала задержание сотрудника американского издания. Деятельность Гершковича в России не имела никакого отношения к журналистике, подчеркнула дипломат.