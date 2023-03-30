Росавиация прорабатывает возможность открытия авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом и Южной Кореей Фото: Иван ВИСЛОВ

Федеральное агентство воздушного транспорта России прорабатывает возможность открытия авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Южной Кореей, Монголией и Саудовской Аравией, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

«На текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею», – сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Кроме того, по словам руководителя ведомства, российские авиакомпании рассматривают возможность запуска полетов в некоторые страны Африки, например, Эфиопию, Алжир, Тунис и ЮАР. В настоящее время авиакомпании РФ осуществляют рейсы в 34 страны, уточнил Нерадько.

Как писал сайт KP.RU, ранее Росавиация заявила, что в 2023 году откроется прямое авиасообщение еще с несколькими странами. Среди них есть популярные курорты и очень экзотические направления в Азии и Африке.