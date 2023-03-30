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НовостиПолитика30 марта 2023 11:29

Лавров заявил, что западные страны выкручивались, чтобы не одобрять расследование терактов на «Северных потоках»

Теперь Россия будет делать все, чтобы национальные расследования продолжались до установления истины
Мила ГЕНЬ
Лавров заявил, что западные страны выкручивались, чтобы не одобрить расследование терактов на «Северных потоках»

Лавров заявил, что западные страны выкручивались, чтобы не одобрить расследование терактов на «Северных потоках»

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не позволит нацрасследованиям «соскочить с крючка». Это особенно важно, после того как Совбез ООН отклонил резолюцию о проведении международного расследования.

Глава МИД РФ отметил, что было очевидно, что дипломаты изначально ставили перед собой цель не одобрить поручение, так как прикрывали организаторов терактов.

— Это было поучительное, познавательное зрелище, как западные страны выкручивались, только бы не одобрить поручение генсеку ООН организовать расследование очевидных терактов, которые были осуществлены против газпроводов СП. Все понимают, что «рыльце в пушку» у слишком серьезных западных представителей, — сказал Сергей Лавров.

Теперь Россия будет дотошно делать все, чтобы национальные расследования продолжались до момента установления истины.

Напомним, 27 марта СБ ООН отклонил предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».