Лавров заявил, что западные страны выкручивались, чтобы не одобрять расследование терактов на «Северных потоках»

Лавров заявил, что западные страны выкручивались, чтобы не одобрить расследование терактов на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не позволит нацрасследованиям «соскочить с крючка». Это особенно важно, после того как Совбез ООН отклонил резолюцию о проведении международного расследования.

Глава МИД РФ отметил, что было очевидно, что дипломаты изначально ставили перед собой цель не одобрить поручение, так как прикрывали организаторов терактов.

— Это было поучительное, познавательное зрелище, как западные страны выкручивались, только бы не одобрить поручение генсеку ООН организовать расследование очевидных терактов, которые были осуществлены против газпроводов СП. Все понимают, что «рыльце в пушку» у слишком серьезных западных представителей, — сказал Сергей Лавров.

Теперь Россия будет дотошно делать все, чтобы национальные расследования продолжались до момента установления истины.

Напомним, 27 марта СБ ООН отклонил предложенную Россией резолюцию о расследовании взрывов на «Северных потоках».