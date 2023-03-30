Foreign Affairs: Си Цзиньпин заявил, что Китай готовится к возможной войне

См Цзиньпин
Фото: REUTERS
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседаниях парламента не менее четырех раз заявлял о том, что готовит Китай к возможной войне, пишет журнал Foreign Affairs.
По его словам, генералы Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должны быть готовы к применению военной силы, говорится в публикации.
Журналисты также отметили, что китайский лидер призвал генералов НОАК "не бояться воевать и принимать трудные решения".
"Перед лицом войн, которые могут быть нам навязаны, мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают, и использовать победу для завоевания мира и уважения", - приводит издание слова Си Цзиньпина.
В публикации также указывается, что с декабря 2022 года в Китае начали открывать новые военные комиссариаты и пункты сбора, чтобы в случае войны Пекин мог в кратчайшие сроки мобилизовать резервы.
Как ранее писал сайт KP.RU, конфликт между США и Китаем неизбежен, более того, де-факто он уже начался. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, проанализировав шаги, которые предпринимают Соединенные Штаты и КНР.
Напомним, член Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди считает, что для осуществления контроля над Евразией США готовятся к войне с Китаем. По ее мнению, целью Вашингтона в начале этого века стало "нейтрализовать две ядерные мировые державы – Россию и Китай".
Сенатор выразила убежденность, что после госпереворота 2014 года на Украине США втянули в Россию в конфликт на территории Незалежной.