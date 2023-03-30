Протоиерей Балашов сообщил, что украинские силовики подогнали к стенам Киево-Печерской лавры автозаки Фото: REUTERS

Советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов сообщил, что силовики подогнали к стенам Киево-Печерской лавры и на территорию самого храма автозаки. Пока полицейские ничего больше не предпринимают.

— У стен лавры и в самой лавре появились фургоны, известные в народе под именем автозаков. Что за этим последует, мы пока не знаем, продолжаем следить за развитием событий, — сказал на пресс-конференции Балашов.

Ранее стало известно, что на территорию храма после ухода комиссии по инвентаризации зашли полицейские, вооруженные автоматами. Патрули до этого стояли на входе, проверяя машины въезжающих и выезжающих.

Напомним, 29 марта монахи должны были по решению киевских властей покинуть Киево-Печерскую лавру. Уже сегодня, 30 марта, туда прибыла комиссия для описи имущества церкви, однако прихожане ее не к работе не допустили. Митрополит Павел заявил, что священнослужители не собираются уходить из храма, так как решение об их выселении незаконно.

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