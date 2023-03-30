Границы ТОР «Амурская» расширили под новые инвестиционные проекты

Cвои проекты на ТОР «Амурская» реализует 41 резидент. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Границы ТОР «Амурская» в Амурской области расширили для реализации новых инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, промышленности и недропользования. В январе 2023 года председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о преобразовании трех территорий опережающего развития «Белогорск», «Приамурская» и «Свободный» в одну. В Благовещенске 30 марта прошло первое после объединения заседание Наблюдательного совета под председательством губернатора Амурской области Василия Орлова. Его участники одобрили расширение границ ТОР «Амурская» и обсудили новые проекты, которые собираются реализовать будущие резиденты.

«Инвестиции – один из главных драйверов развития экономики региона. Самый эффективный механизм привлечения инвесторов – ТОР. Амурская область – первый регион Дальнего Востока, который объединил три ТОР, которые ранее действовали на нашей территории, в одну, - подчеркнул губернатор Василий Орлов. - Сегодня на ТОР «Амурская» свои проекты реализует 41 резидент. 13 предприятий, созданных при господдержке, уже работают, благодаря чему около 6 тысяч местных жителей получили работу. Бизнес вложил в развитие своих проектов на территории области 1,3 триллиона рублей».

В заседании Наблюдательного совета приняли участие представители Министерства РФ по развитию дальнего Востока, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, федеральных и региональных органов власти.

«Благодаря новому формату мы собираемся достигнуть поставленных на 2023 год задач по привлечению 16 новых резидентов с инвестпортфелем в размере 43,7 миллиарда рублей, которые создадут 2,3 тысяч рабочих мест», - сообщила директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ирина Волкова.

По ее словам, в 2023 году объем частных вложений в проекты уже действующих резидентов ТОР составит более 96 миллиардов рублей. Для жителей региона будет создано 120 новых рабочих мест.

Благодаря расширению границ ТОР «Амурская» ее резидентом станет компания «Хоум Мастер Гласс», которая собирается инвестировать 348 миллионов рублей в строительство завода по производству современных светопрозрачных конструкций. Еще один будущий резидент - «Дальневосточный Агротерминал» построит в Приамурье завод по глубокой переработке сои. Инвестиции в проект составят 14,2 миллиарда рублей, работу на предприятии получат 570 человек. Новым резидентом ТОР также планирует стать ООО «БАГК». Компания займется добычей и переработкой титаномагнетитовых руд.