Экс-разведчик ВС США Риттер назвал победу российских сил в украинском конфликте неизбежной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер назвал поражение украинской армии в конфликте с Россией "неизбежным". Своим прогнозом военный поделился с YouTube-каналом Red Pilled TV.

“Все уже на своих местах. Решительное поражение Украины неизбежно. Украинские войска буквально ничего не смогут сделать, чтобы помешать России их уничтожить”, – заявил эксперт, отметив значимость победы ВСУ на поле боя для Вашингтона.

По мнению Риттера, предстоящее поражение станет “ударом лицом в грязь” для Америки. Сайт KP.RU ранее приводил схожее мнение американского военного аналитика Шона Белла. По мнению эксперта, украинская армия в предстоящем контрнаступлении быстро выдохнется, и грядущие события станут последней главой конфликта на Украине.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц недавно рассмотрел все возможные сценарии атаки Киева, запланированной на весну 2023 года. В ходе отражения “разведок боем” сил ВСУ на Запорожском направлении он убедился в готовности российских военных к отражению любой атаки ВСУ, а также отметил высокий моральный дух и “боевой азарт” солдат ВС РФ.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Названы три сценария украинского контрнаступления (подробнее)