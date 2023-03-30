Песков рассказал, кто остается ночевать вместе с Путиным в Кремле

Дмитрий Песков поделился подробностями работы администрации президента РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал политическому обозревателю “Комсомольской правды” Александру Гамову о работе администрации президента. Поводом для разговора стал законопроект о сокращении рабочего для в пятницу 31 марта.

“Организация… В Администрации Президента есть целый ряд подразделений, которые, конечно, обеспечивают деятельность главы государства, чем и обязана заниматься Администрация”, – заявил представитель президента в ответ на вопрос о том, с кем Владимир Путин ночует в Кремле.

Отдельно Песков отметил, что в правительстве не ведется обсуждений о сокращении рабочего дня, так как у руководства страны очень много работы.

Напомним, сайт KP.RU недавно приводил слова Дмитрия Пескова о том, что президент России Владимир Путин очень часто пользуется квартирой в Кремле с начала спецоперации. У российского лидера слишком загруженный график, и нередко Путину приходится ночевать в Кремле.