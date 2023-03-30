Электроника с российскими процессорами получит преимущество при госзакупках

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Электроника с отечественными процессорами получит преимущество при проведении госзакупок. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 30 марта 2023 года.

"Подписано постановление, которое дает преимущество отечественной электронике с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд", - уточнил председатель кабинета министров.

По его словам, заявки с иностранными компонентами будут рассматриваться только в тех случаях, когда нет альтернативных предложений с российской электроникой.

Премьер выразил уверенность, что подобный подход станет дополнительной поддержкой производителей из России, увеличив спрос на их продукцию. Это будет способствовать развитию отечественных проектов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении россиян для последующего трудоустройства в предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Соответствующий документ опубликован на сайте российского правительства.

Как следует из его текста, кабмин выделит более 700 млн рублей, что позволит пройти обучение свыше 12 тысячам граждан. Решение призвано восполнить потребности данной сферы в специалистах.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал обеспечить экономический суверенитет страны. Возврат к росту экономики не должен приводить к тому, чтобы чиновники расслаблялись, подчеркнул глава государства. Глава государства подчеркнул, что действовать нужно быстро, избегая лишней бюрократии и проволочек.

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