2 млн рублей украла у пенсионеров Удмуртии мошенница из Пермского края

Полиция задержала мошенницу Фото: Олег ЗОЛОТО

36-летняя женщина из Пермского края обвиняется в мошенничестве на более чем на два миллиона рублей. Об этом сообщает сетевое издание Udm-Info, ссылаясь на пресс-службу регионального отделения МВД.

Известно, что мошенники звонили пенсионерам и сообщали им о якобы попавших в ДТП родственниках. Чтобы спасти близких от уголовной ответственности, пожилые люди были готовы отдать любые суммы. За этими деньгами и приезжала обвиняемая.

«Мне давали адреса и говорили ехать к «клиентам», так они называли пенсионеров. Я должна была забирать у них вещи, деньги, а потом идти к банкомату и переводить средства на разные банковские карты», – призналась полицейским женщина.

Сейчас известно о шести жертвах мошенничества из Глазова, Воткинска, Сарапула и Чайковского. Общая сумма ущерба составила 2,2 миллиона рублей.