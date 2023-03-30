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НовостиОбщество30 марта 2023 13:04

2 млн рублей украла у пенсионеров Удмуртии мошенница из Пермского края

Женщина работала курьером
Источник:kp.ru
Полиция задержала мошенницу

Полиция задержала мошенницу

Фото: Олег ЗОЛОТО

36-летняя женщина из Пермского края обвиняется в мошенничестве на более чем на два миллиона рублей. Об этом сообщает сетевое издание Udm-Info, ссылаясь на пресс-службу регионального отделения МВД.

Известно, что мошенники звонили пенсионерам и сообщали им о якобы попавших в ДТП родственниках. Чтобы спасти близких от уголовной ответственности, пожилые люди были готовы отдать любые суммы. За этими деньгами и приезжала обвиняемая.

«Мне давали адреса и говорили ехать к «клиентам», так они называли пенсионеров. Я должна была забирать у них вещи, деньги, а потом идти к банкомату и переводить средства на разные банковские карты», – призналась полицейским женщина.

Сейчас известно о шести жертвах мошенничества из Глазова, Воткинска, Сарапула и Чайковского. Общая сумма ущерба составила 2,2 миллиона рублей.