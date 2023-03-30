Лавров посетит Турцию 6-7 апреля 2023

Лавров посетит Турцию на следующей неделе Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит на следующей неделе Турцию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«6-7 апреля Сергей Лавров посетит Турцию по приглашению своего турецкого коллеги. В ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего, состояние и перспективы взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес, включая торговлю, энергетику, туризм», – сказал она в ходе брифинга.

По словам дипломат, глава российского МИД планирует обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки, в частности о ситуации на Украине, в Сирии и Нагорном Карабахе, а также в Центральной Азии и Афганистане.

Напомним, в начале марта Лавров на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил продление зерновой сделки с учетом интересов России. Дипломаты также рассмотрели проблему урегулирования ситуации в Сирии и обсудили сотрудничество России и Турции в торгово-экономической сфере.