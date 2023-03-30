"Москвич" планирует выпустить новые седан и кроссовер в 2023 году

Автомобильный завод "Москвич" в 2023 году выпустит новые модели в кузове седан и кроссовер. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Автомобильный завод "Москвич" в 2023 году выпустит новые модели в кузове седан и кроссовер. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале концерна в четверг, 30 марта 2023 года.

"Это будут автомобили в кузове седан и кроссовер, - говорится в сообщении. - Скоро мы покажем, как они будут выглядеть".

Скорое обновление модельного ряда "Москвича" ранее анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, автомобили планируется использовать в каршеринге и автопарке такси.

Как писал сайт KP.RU, 3 марта по всей России начались продажи автомобилей "Москвич". Об этом сообщила пресс-служба автозавода. Новые машины продаются во всех городах, где существуют дилерские центры автозавода — их пока 23. В дальнейшем сеть автосалонов будет расширена.

Все модели имеют передний привод и выполнены в дизайне городского кроссовера. Выбор цветов пока не очень широк: самые распространенные — белый и красный, реже — черный и серый.