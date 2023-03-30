Дмитрий Медведев призвал страны объединить усилия в борьбе против неоколониализма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страны всего мира могут развиваться без окриков Запада и навязанных им путей развития.

“Жизнь подтверждает, что государства мира вполне способны успешно развиваться без окрика и какого-то отдельного западного влияния, которое связано с навязыванием пути развития”, – заявил Дмитрий Анатольевич на заседании неформального обледенения партий и общественников “Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма”.

По словам Медведева, успешному самостоятельному развитию способствует особая форма экономического взаимодействия стран, включающая расчеты в национальных валютах и неподконтрольные Западу платежные механизмы.

Отдельно зампред Совбеза отметил, что навязанная Западом платежная система в конечном итоге способствует достижению неоколониалистских целей, и призвал другие страны объединить усилия в борьбе с этим.

“Мы должны просто направить усилия на устранение деструктивного неравенства, которое создается именно этими сохранившимися практиками неоколониализма”, – заявил Медведев, призвав способствовать переходу человечества на сбалансированный путь развития, учитывающий интересы всего мира.

Напомним, недавно Дмитрий Анатольевич заявил о возможности России вбить гвоздь в крышку гроба неоколониализма. По его мнению, сейчас “подлинно суверенные государства” перестают бояться “диктата коллективного Запада”.