Центробанк продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами

ЦБ продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России продлил ограничение на биржевую торговлю заблокированными ценными бумагами еще на полгода, сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России еще на шесть месяцев ограничил обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета», – говорится на сайте Центробанка.

Как объяснил ЦБ, решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков.

Регулятор сообщил, что с 1 апреля 2023 российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы, при этом брокеры не имеют права принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на бирже. Вместе с тем право собственности владельцев на такие ценные бумаги сохранится.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года Центробанк продлил до 1 апреля 2023 года ограничение на обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета.