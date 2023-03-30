Курс евро поднялся выше 84 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

Доллар и евро выросли к рублю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже в четверг, 30 марта, поднялся выше 84 рублей, что произошло впервые с 20 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные графика на сайте площадки.

Взлет максимальной стоимости европейской валюты зафиксирован в 16:02 (мск), когда ее стоимость составила 84,15 рубля. Американская валюта достигла пиковой стоимости 77,2 рубля в 15:25.

После этого курс и доллара, и евро снизился. По данным на 16:07, европейская валюта торгуется на уровне 84,1 рубля, а американская – 77,04 рубля.

Напомним, американский обозреватель Фарид Закария выразил мнение, что США находятся на пороге экономического кризиса невиданных масштабов. По оценке эксперта, кризис, который он охарактеризовал как "идеальный шторм", накроет Штаты после прекращения доминирования доллара на глобальном рынке.

Как ранее писал сайт KP.RU, доктор экономических наук Евгений Смирнов спрогнозировал, что обанкротившиеся в США банки Silicon Valley Bank и Signature Bank может незначительно ослабить доллар. По его оценке, в крупнейших американских банках Соединенных Штатов ситуация достаточно стабильна, и они не столкнулись с подобными проблемами.