Губернатор Василий Орлов: Открытие постоянного пункта пропуска на международном мосту Благовещенск-Хэйхэ увеличит поток до 700 грузовых автомобилей в сутки

Сейчас по международному мосту Благовещенск-Хэйхэ проходит почти 160 грузовых автомобилей в сутки. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Открытие полноценного пункта пропуска на международном мосту Благовещенск-Хэйхэ позволит увеличить автомобильное сообщение по нему до 700 грузовых автомобилей в сутки, сообщил глава Амурской области Василий Орлов. Губернатор принял участие в заседании Совета глав дальневосточных субъектов, которое прошло 30 марта во Владивостоке под председательством полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Участники совещания обсудили работу пунктов пропуска через государственную границу и поддержку экспортеров.

«Сегодня обсуждались очень важные для нас темы - это развитие экспортного потенциала и строительство соответствующей инфраструктуры, - рассказал Василий Орлов. - В Амурской области с прошлого года работает международный автомобильный мост Благовещенск-Хэйхэ. Сегодня движение по мосту организовано по временной схеме. Полноценный пункт пропуска должен быть построен до конца этого года. Отвечает за это федеральная структура - Росгранстрой. Полноценный пункт пропуска позволит расширить пропускную способность моста до 700 грузовых автомобилей в сутки и в перспективе открыть пассажирское сообщение».

Сейчас по мосту между Россией и Китаем в среднем проходит почти 160 автомобилей в сутки. С момента открытия по нему перевезли более 220 тысяч тонн грузов.

Василий Орлов также рассказал о ходе реализации проекта строительства международной канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ.

«В связи с тем, что часть оборудования попала под санкции, работы временно приостановлены. Инвестор активно ищет возможности для решения проблемы. Международная канатная дорога станет фишкой российско-китайского сотрудничества в части пассажирского сообщения и туризма», - подчеркнул глава Приамурья.

В ходе заседания Василий Орлов отметил, что в 2022 году внешнеторговый оборот Амурской области вырос на 76%, экспорт – на 26%. При этом несырьевой неэнергетический экспорт увеличился почти на 40%. Регион поставляет на зарубежные рынки соевые бобы и продукты из сои, шпон и натуральные пищевые добавки. Основными торговыми партнерами Приамурья являются Китай, ОАЭ, Турция, Монголия, Армения.

Участник совещания также обсудили темы предстоящего «АмурЭкспофорума». Он пройдет с 26 по 28 мая сразу в двух городах - Благовещенске и Хэйхэ. Форум станет выездной площадкой ВЭФ и будет посвящен развитию российско-китайских отношений.