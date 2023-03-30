Правительство РФ направит более 2,5 миллиарда рублей на бесплатное переобучение россиян Фото: "КП" Архив

Правительство России направит более 2,5 миллиарда на бесплатное переобучение граждан страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Средства пойдут на предоставление грантов организациям, которые готовят кадры, необходимые для рынка труда. Распределять финансирование будет Институт развития профессионального образования», – сообщается на сайте кабинета министров.

Как полагает Мишустин, эти средства позволят более чем 46 тысячам россиян пройти нужное обучение, в том числе по таким специальностям, как воспитатели дошкольных учреждений, строители и работники легкой промышленности.

В правительстве напомнили, что в рамках проекта «Содействие занятости» пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профессиональное образование могут в безработные граждане и сотрудники, которым грозит увольнение. Кроме того, программа рассчитана на граждан в возрасте до 35 лет, людей старше 50 лет, женщин с маленькими детьми, а также беженцев с Украины.