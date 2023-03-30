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НовостиЭкономика30 марта 2023 13:52

Правительство РФ направит более 2,5 миллиарда рублей на бесплатное переобучение россиян

Эти средства позволят пройти нужное обучение более чем 46 тысячам россиян
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Правительство РФ направит более 2,5 миллиарда рублей на бесплатное переобучение россиян

Правительство РФ направит более 2,5 миллиарда рублей на бесплатное переобучение россиян

Фото: "КП" Архив

Правительство России направит более 2,5 миллиарда на бесплатное переобучение граждан страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Средства пойдут на предоставление грантов организациям, которые готовят кадры, необходимые для рынка труда. Распределять финансирование будет Институт развития профессионального образования», – сообщается на сайте кабинета министров.

Как полагает Мишустин, эти средства позволят более чем 46 тысячам россиян пройти нужное обучение, в том числе по таким специальностям, как воспитатели дошкольных учреждений, строители и работники легкой промышленности.

В правительстве напомнили, что в рамках проекта «Содействие занятости» пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профессиональное образование могут в безработные граждане и сотрудники, которым грозит увольнение. Кроме того, программа рассчитана на граждан в возрасте до 35 лет, людей старше 50 лет, женщин с маленькими детьми, а также беженцев с Украины.