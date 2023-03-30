В США назвали "реальной угрозой" российский ударный беспилотник С-70Б "Охотник"

С-70Б "Охотник". Фото: Ростех

Новый российский ударный беспилотник С-70Б "Охотник" представляет реальную угрозу. Такое мнение выразил американский обозреватель Крис Осборн в статье для портала 19fortyive.

Журналист обратил внимание на технические особенности дрона, которые делают его серьезным оружием. В частности, он оснащен стелс-покрытием и отсеком для хранения вооружения, что позволяет не подвешивать его на пилонах.

"Возможность хранить оружие внутри самолета, не подвешивая его на пилонах, означает, что дрон может атаковать, работая в скрытом режиме", - заключил Осборн.

По его словам, даже небольшое число подобных беспилотных летательных аппаратов способно доставить значительные неприятности любому противнику.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский офицер в отставке Брент Иствуд назвал "самой захватывающей" способностью беспилотника С-70Б "Охотник" режим, который позволит применять его в составе совместной боевой единицы с истребителем пятого поколения Су-57.

Напомним, "Охотник" разрабатывался он по заказу Минобороны РФ в ОКБ Сухого с 2011 года. Производится на Новосибирском авиационном заводе. Его уже успели окрестить "убийцей американских истребителей F-22 ("Хищник") и F-35".

Что известно о тяжелом беспилотном летательном аппарате (БПЛА) шестого поколения С-70 "Охотник-Б" из официальных и неофициальных источников, читайте в материале сайта KP.RU.