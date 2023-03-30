Russian Judo Tour впервые пройдет в Хабаровске

Russian Judo Tour пройдет в Хабаровске 1 и 2 апреля Фото: минспорта Хабаровского края

Хабаровск готовится к проведению Международных соревнований Russian Judo Tour. Весной 2023 года они впервые пройдут в Хабаровском крае, сообщает Транссибинфо.

Турнир в честь родоначальника советского дзюдо Василия Ощепкова состоится 1 и 2 апреля в «Платинум Арене». В состязании примут участие спортсмены из России, Белоруссии, Армении, Индии, Монголии, Сербии, Таджикистана и Израиля.

- Стоит помнить, что дзюдо в России начиналось на Дальнем Востоке. Именно здесь в прошлом веке открылась первая секция по дзюдо. Здесь же прошел первый международный турнир по этому виду спорту. А вскоре на Дальнем Востоке мы примем сильнейших спортсменов. Состязания из серии профессионалов Russian Judo Tour впервые пройдут на Дальнем Востоке именно в Хабаровском крае. Будем ждать всех любителей этого красивого вида спорта и болельщиков, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

В город уже приехали сборные трех стран – Монголии, Таджикистана и Беларуси. Данные соревнования – это первый этап Russian Judo Tour в 2023 году. Следующие два тура пройдут в Челябинске и Москве.