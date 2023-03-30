Международные резервы России за неделю выросли на 8,8 млрд долларов

Международные резервы России за неделю выросли более чем на 8 миллиардов долларов Фото: REUTERS

Центральный банк РФ сообщил, что за прошедшую неделю международные резервы России выросли на 8,8 миллиарда долларов и составили 594.6 миллиарда долларов.

“Объем международных резервов по состоянию на 24 марта составил $594,6 млрд, увеличившись за неделю на $8,8 млрд, или на 1,5%, под воздействием положительной переоценки”, – отмечено в сообщении Центробанка. Международные резервы России состоят из высоколиквидных активов, в числе которых иностранная валюта, специальные права заимствования, резервной позиции в МВФ и золотого запаса.

Напомним, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказывала о том, куда мы спрятали наши резервы и работает ли у нас печатный станок. Также недавно корреспонденты “Комсомольской правды” Евгений Беляков и Владимир Веленгурин первыми из печатных изданий страны попали в главное золотохранилище Центробанка и рассказали о том, как устроена “финансовая подушка безопасности” России.