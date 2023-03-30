Певица Катя Лель заговорила о непростой доле артиста: "Начала рыдать, все тело разбухло от перелетов" Фото: Иван МАКЕЕВ

Недавно Катя Лель отметилась на премьере нового фильма. На красной дорожке артистка улыбалась и рассказывала новости о своей жизни.

Певица полна оптимизма, сама она давно позиционирует себя как проводника неиссякаемой космической энергии. А наделили ее этим инопланетяне, с которыми она встретилась в детстве.

Каждый вечер она соблюдает один ритуал: засыпая и просыпаясь она использует святую воду, и просит Бога избавить от негативных мыслей.

- В мистику особо не верю, но черную кошку обойду, - говорит она сайту mk.ru.

Певица не могла обойти стороной тему здоровья. В последнее время многим артистам понадобилась медицинская помощь, были отменены концерты. Певица знает в чем проблема – это слишком насыщенный график. Люди в погоне за деньгами не берегут себя.

Она пережила такое, когда появились песни «Джага-джага», «Муси-пуси» и т.д.

- Я помню, как села на третий рейс за день и начала рыдать. Представьте: у меня нет сил, я не могу ни есть, ни спать – меня просто нет. Все тело разбухло от перелетов, ты забываешь, как тебя зовут, - делится она.

С тех пор она отказывалась работать нон-стоп, так как удовольствие от таких выступлений.