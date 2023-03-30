Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал администрацию Байдена "убийственной комбинацией" некомпетентности и высокомерия

Администрация Байдена является убийственной комбинацией некомпетентности и высокомерия Фото: REUTERS

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент США Джо Байден и его администрация являются большой проблемой для страны и ее внешней политики. В эфире YouTube-канала Judging Freedom Джонсон заявил, что проблемы американского правительства видны еще со времен первых вторжений в другие страны.

Джонсон подчеркнул, что администрация президента Байдена в текущей внешнеполитической ситуации играет особую роль. По его мнению, команда нынешнего президента - это убийственная комбинация высокомерия и некомпетентности. Он добавил, что в реальности власти США в данный момент ничего не могут делать, несмотря на собственную уверенность в том, что они лучшие.

Напомним, недавно обозреватель Washington Times Майкл Маккена выступал с похожей критикой в адрес администрации Джо Байдена. По мнению обозревателя, неспособность администрации Байдена заявить план действий и конечную цель должна серьезно настораживать, ведь она может привести к усталости американских граждан от финансирования вмешательства США в украинский кризис, что может перечеркнуть все усилия Вашингтона в попытках победить Россию.

Также недавно бывший президент США Дональд Трамп говорил, что Америка находится “в упадке”. По мнению политика, нынешнее руководство страны “просто сидит и смотрит” на формирование альянсов других стран, и уже не способно устанавливать мировые стандарты.