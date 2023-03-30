Актер Стас Садальский опубликовал фото из больницы и рассказал о "плохих венах"

Стас Садальский Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский актер Стас Садальский опубликовал в своем телеграм-канале фото из больницы, куда он направился для прохождения медицинского обследования.

По его словам, у него "плохие вены" на руках, поэтому для укола потребовался специальный прибор, который помогает установить точное место, куда следует вставлять иглу.

"Огромная проблема, у меня уж точно, сделать укол в вену или поставить капельницу, - написал Садальский. - Незаметные, тонкие или хрупкие вены - серьезная проблема для тех, кто проводит медицинские манипуляции".

Для укола в вену потребовался специальный прибор. Фото: t.me/stassadal

Как ранее писал сайт KP.RU, Стас Садальский сутки провел в реанимации, и врачи спасли артиста. Ночью 24 января 71-летнего Садальского госпитализировали по "Скорой", привезли в Боткинскую больницу, где положили в реанимационное отделение.

Днем 25 января Стас Садальский был переведен из реанимации в обычную палату – и смог воспользоваться телефоном, сообщив в соцсетях о своем самочувствии и чудесном спасении.

По его словам, госпитализация потребовалась из-за резких болей и падения давления. Диагностировали внутреннее кровотечение. Артист полагает, что виной тому: прием разжижающих кровь препаратов, злоупотребление лимоном и имбирем, переживания, смерть друзей. Сначала кровотечение не останавливалось, но врачи стабилизировали ситуацию.