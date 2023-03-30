Бывший британский разведчик Ингрэм предостерег Киев от попытки наступления на Крым

Российские военные готовы к отражению гипотетической атаки Киева на Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший офицер британской разведки Филипп Ингрэм рассмотрел в своей статье для издания Daily Mail гипотетическую атаку украинской армии на Крымский полуостров. По мнению военного, у Киева никогда не будет гарантии победы в подобном наступлении.

Военный считает, что в случае подобного наступления, Киеву придется сражаться буквально “за каждую милю”. По его мнению, это обусловлено лояльностью жителей полуострова к России.

“Это потребует массированной десантной операции. <…> Победа ВСУ никогда не будет гарантирована, даже если эта гигантская кампания когда-либо состоится”, – предостерег военный от подобной идеи.

Напомним, в конце февраля президент Украины заявил о формировании ударной группировки для захвата Крыма. Зеленский сообщал о желании вернуть полуостров под контроль Киева, однако не стал заявлять возможные сроки данной операции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, подчеркивая готовность Москвы дать “должный ответ” на любые территориальные претензии Киева.