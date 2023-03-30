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НовостиПолитика30 марта 2023 15:26

Посол России в Лондоне Келин: Нельзя исключать участие Британии в конфликте на Украине в будущем

Лондон в значительной степени втянут в конфликт, что выражается в поставках военной техники, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посол России в Лондоне не исключил участия Британии в конфликте на Украине в будущем

Посол России в Лондоне не исключил участия Британии в конфликте на Украине в будущем

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания может в будущем стать прямой участницей конфликта на Украине, считает посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Великобритания этими средствами все больше углубляется в конфликт, все больше в нем участвует – в этом смысле вовлеченность ее в конфликт надо рассматривать. Но ничего нельзя исключать в будущем», – заявил дипломат в интервью телеканалу RTVI.

По словам Келина, говорить о присутствии Вооруженных сил Соединенного Королевства на Украине нельзя. Лондон действительно в значительной степени втянут в конфликт, что выражается в поставках военной техники, которые начались еще задолго до боевых действий, добавил он.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что Великобритания решила передать Украине снаряды с обедненным ураном.

Военный историк Юрий Кнутов рассказывал KP.RU, почему опасны боеприпасы с обедненным ураном и как они повлияли на американских танкистов, применявших эти снаряды и броню с тем же компонентом.