МИД России рассчитывает на союзнический выход из ситуации по возможному присоединению Армении к МУС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия надеется, что ситуация с возможным присоединением Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) урегулируется в союзническом ключе, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Эта тема является предметом обсуждения на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване. Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в союзническом и приемлемом ключе», – сказал дипломат в ходе брифинга.

Напомним, на прошлой неделе Конституционный суд Армении признал, что обязательства Еревана перед МУС, изложенные в Римском статуте, соответствуют конституции страны.

Источник в МИД России сообщал, что ведомство считает абсолютно неприемлемыми планы Армении по присоединению к Римскому статуту МУС.

Ранее непризнаваемый Россией МУС, расположенный в Гааге, выдал ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте страны Марии Львовой-Беловой.