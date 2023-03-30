FT: Лондон потерял статус главного финансового центра мира

Лондон теряет статус единоличного лидера в сфере финансов Фото: Алиса ТИТКО

Лондон потерял статус главного финансового центра мира впервые за все время ведения подобной статистики. Об этом сообщает деловое издание Financial Times (FT).

Если раньше британская столица все время была единоличным лидером, то сейчас он делит первенство с американским Нью-Йорком.

В сфере конкурентоспособности эти города набрали одинаковое количество очков – 60. Лондон обогнал конкурента в областях инноваций, масштаба финансовой деятельности, бизнес-инфраструктуры, устойчивости и регулировании. Нью-Йорк же оказался лучше в инвестициях в технологии, заключении сделок и инструментах устойчивого финансирования.

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