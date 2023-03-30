Вирусолог Альтштейн назвал месяцы, на которые придется пик заболеваемости клещевым энцефалитом

Вирусолог Альтштейн назвал май, июнь и июль месяцами особой активности клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

Раннее тепло весной 2023 года обещает быстрее обычного разбудить клещей. Кровососущие начнут выходить из спячки в ближайшее время.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн ответил, когда придется пик заболеваемости клещевым энцефалитом.

По словам ученого, обострения ситуации стоит ждать в конце весны и в первые два месяца лета. Опасное заболевание переносят иксодовые клещи.

- Они являются носителями энцефалита и боррелиозной спирохеты – это бактериальное заболевание. Их несколько видов, но они все опасны, - говорит Альтштейн NEWS.ru.

Май, июнь, июль стоит быть особенно внимательным, отправляясь в лес.

Но не все клещи несут угрозу. Некоторые не переносят инфекцию. А вот людям, часто бывающим в лесу, стоит вакцинироваться от клещевого энцефалита.

Массово клещи начнут просыпаться к маю, но уже есть первые пострадавшие от укусов. С начала года к медикам с жалобами на укусы клещей обратилось 370 человек, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре. Это меньше среднегодовых значений — клещи пока не активны