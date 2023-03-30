"АвтоВАЗ" приостановит производство в конце мая 2023 из-за проблем с комплектующими

"АвтоВаз" временно приостановит производство автомобилей Lada Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский концерн "АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей Lada с 29 мая по 19 июня 2023 года из-за проблем с поставками комплектующих. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Для сохранения заработной платы сотрудников принято решение не вводить режим простоя, а отправить работников в единый корпоративный оплачиваемый отпуск.

По оценке представителей "АвтоВАЗа", временная приостановка выпуска транспортных средств позволит автопроизводителю накопить запас необходимых деталей и узлов, а также укрепить технологический суверенитет путем валидации альтернативных комплектующих.

В компании отметили, что на данном направлении ведется активная работа – только в 2022 году заменено свыше 200 автокомпонентов и материалов в пользу поставщиков из России и дружественных стран.

Напомним, в Тольятти 3 марта стартовало серийное производство обловленной Lada Vesta. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что "АвтоВАЗ" собирается начать производство обновленной Lada Granta в конце 2024 года

Ранее сообщалось, что в январе 2023 года "АвтоВАЗ" начал производство, а также продажи битопливного седана Lada Granta CNG, способного работать как на бензине, так и на газе.

В феврале 2023 года "АвтоВАЗ" завершил сделку по покупке бывшего завода Nissan в Петербурге. Петербургское предприятие станет обособленной площадкой автоконцерна и займется сборкой китайских машин под брендом LADA.