ФСВТС обвинила Болгарию и Чехию в незаконном ремонте советских вертолетов и передаче их Украине

Болгария и Чехия соглашались на нераспространение российской военной техники без согласия России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России обвинила компании из Болгарии и Чехии в нарушении международных обязательств. По сообщению ведомства, эти компании занимаются ремонтом российских боевых вертолетов для передачи их на нужны украинской армии.

“Деятельность Болгарии и Чехии является грубым нарушением международных обязательств и наносит значительный ущерб мировой системе экспортного контроля”, – заявили в пресс-службе ФСВТС. В ведомстве напомнили, что Болгария и Чехия соглашались не передавать имущество, документацию и информацию третьим странам без разрешения России, а также не заниматься модернизацией российской авиатехники без участия производителей и разработчиков боевых машин.

Напомним, в августе 2022 года Россия отозвала лицензии у предприятий Чехии и Болгарии за незаконный ремонт российских боевых вертолетов типа “Ми” и реэкспорт боевой техники на Украину. ФСВТС ранее уже заявляла о недопустимости передачи Украине вооружений российского и советского производства.