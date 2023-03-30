McDonald's в Белоруссии возобновил работу под названием "Мы открыты"

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Бывшая сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновила работу в Белоруссии под названием "Мы открыты". Соответствующая информация опубликована газетой парламентского собрания Беларуси и России "Союзное вече".

Аналогичное название получили торговые точки бывшего McDonald's в Казахстане.

"Помимо привычного фастфуда в белорусских ресторанах даже появились аналоги "Хэппи мил", которые называются "Кидс Мил" с деревянными игрушками внутри", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт "КП-Беларусь", бывшие рестораны McDonald's начали официально переименовывать в "КСБ Виктори Рестораны". Название это не новое, так называется компания-владелец сети, которая принадлежит казахстанскому миллионеру Кайрату Боранбаеву.

До этого сеть ресторанов быстрого питания собирались назвать "Вкусно - и точка" по аналогии с российской. Однако позже ее владелец Александр Говор заявил, что вопрос о переходе бывшего белорусского McDonald’s на российскую франшизу пока на паузе.