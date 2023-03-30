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НовостиВ мире30 марта 2023 16:24

Макрон потребовал снизить потребление воды во всех секторах экономики на 10% к 2030 году

Каждый француз, мэр или предприятие будут иметь свод правил по использованию воды, предупредил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Макрон потребовал снизить потребление воды во всех секторах экономики на 10% к 2030 году

Макрон потребовал снизить потребление воды во всех секторах экономики на 10% к 2030 году

Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал сократить потребление воды на 10% во всех секторах экономики к 2030 году.

В ходе выступления в коммуне Савин-ле-Лак французский лидер презентовал план по сокращению потребления воды. По словам политика, это, прежде всего, план по «трезвости» и эффективности в долгосрочной перспективе. Как заявил Макрон, он является «беспрецедентной модернизацией политики использования воды» во Франции.

Президент республики предупредил, что предстоящее лето будет засушливым, поэтому к началу мая во Франции будет внедрен инструментарий, который обеспечит подотчетность потребления воды. Летом «каждый француз, каждый фермер, мэр или предприятие будут иметь свод правил по использованию воды», отметил он.

Вместе с тем Макрон считает неизбежными некоторые кризисные ситуации из-за сложной ситуации в ряде коммун. Политик также заявил, что системы водоснабжения в стране изношены ввиду недостатка инвестиций, поэтому «один литр из пяти теряется из-за утечек». На модернизацию систем водоснабжения правительство Франции направит 180 миллионов евро, добавил французский лидер.

Напомним, ранее энергорегулятор Германии предупредил о дефиците газа в стране зимой 2024 года.