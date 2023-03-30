Макрон потребовал снизить потребление воды во всех секторах экономики на 10% к 2030 году Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал сократить потребление воды на 10% во всех секторах экономики к 2030 году.

В ходе выступления в коммуне Савин-ле-Лак французский лидер презентовал план по сокращению потребления воды. По словам политика, это, прежде всего, план по «трезвости» и эффективности в долгосрочной перспективе. Как заявил Макрон, он является «беспрецедентной модернизацией политики использования воды» во Франции.

Президент республики предупредил, что предстоящее лето будет засушливым, поэтому к началу мая во Франции будет внедрен инструментарий, который обеспечит подотчетность потребления воды. Летом «каждый француз, каждый фермер, мэр или предприятие будут иметь свод правил по использованию воды», отметил он.

Вместе с тем Макрон считает неизбежными некоторые кризисные ситуации из-за сложной ситуации в ряде коммун. Политик также заявил, что системы водоснабжения в стране изношены ввиду недостатка инвестиций, поэтому «один литр из пяти теряется из-за утечек». На модернизацию систем водоснабжения правительство Франции направит 180 миллионов евро, добавил французский лидер.

Напомним, ранее энергорегулятор Германии предупредил о дефиците газа в стране зимой 2024 года.