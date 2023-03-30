Украинский суд отклонил иск УПЦ о признании незаконным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры

Украинский суд отклонил иск УПЦ о признании незаконности одностороннего расторжения договора аренды Киево-Печерской Лавры Фото: REUTERS

Министерство культуры Украины в четверг, 30 марта 2023 года, сообщило об отклонении судом иска Украинской православной церкви о признании недействительным одностороннего расторжения договора аренды Киево-Печерской лавры.

Напомним, из-за выявления нарушений договора по использованию госимущества, монахов канонической украинской православной церкви обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта 2023.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры, так как это нарушит право миллионов украинцев на свободу вероисповедания, гарантированное конституцией и декларацией прав человека.

В последний день в Киево-Печерской лавре сотни верующих собрались на защиту своих святынь и назвали совершенно незаконным решение о выселении монахов УПЦ, а также заявили, что не намерены его признавать.