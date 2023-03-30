Захарова считает Зеленского несамостоятельным в вопросе применения снарядов с обедненным ураном Фото: пресс-служба МИД России

Президент Украины Владимир Зеленский несамостоятелен в вопросе использования боеприпасов с обедненным ураном, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Он не самостоятельный игрок в этой истории. Он часть этой самой кровавой коррупционной схемы. Как скажут в Британии по поводу этих самых снарядов с обедненным ураном, так он и сделает», – сказала дипломат в ходе брифинга.

По словам Захаровой, украинский лидер и его ближайшее окружение «напичканы британскими так называемыми советниками-инструкторами», которые по существу являются «руководителями всей этой кровавой авантюры».

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 21 марта, замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон решил передать Киеву снаряды с обедненным ураном. По ее словам, Украина получит их вместе с танками Challenger 2.

Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ есть чем ответить на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном.