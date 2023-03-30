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НовостиПолитика30 марта 2023 16:48

Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию на фоне ареста репортера WSJ Гершковича

Гражданам США опасно оставаться в РФ, утверждает глава Госдепа
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию на фоне ареста репортера WSJ Гершковича

Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию на фоне ареста репортера WSJ Гершковича

Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал сограждан немедленно покинуть Россию в связи с арестом репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже.

«Мы глубоко обеспокоены широко известным задержанием в России гражданина США, журналиста. Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности для граждан США на территории РФ. Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну», – приводятся его словам на сайте Госдепа.

Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже.

Как писал сайт KP.RU, корреспондент WSJ был задержан в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Силовики обвиняют журналиста издания в том, что он собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют государственную тайну.

Сообщалось, что Гершкович приезжал на Урал, чтобы собрать материал для текста об отношении людей к известной российской частной военной компании.