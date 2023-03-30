Блинкен призвал американцев немедленно покинуть Россию на фоне ареста репортера WSJ Гершковича Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал сограждан немедленно покинуть Россию в связи с арестом репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже.

«Мы глубоко обеспокоены широко известным задержанием в России гражданина США, журналиста. Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности для граждан США на территории РФ. Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну», – приводятся его словам на сайте Госдепа.

Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже.

Как писал сайт KP.RU, корреспондент WSJ был задержан в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Силовики обвиняют журналиста издания в том, что он собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют государственную тайну.

Сообщалось, что Гершкович приезжал на Урал, чтобы собрать материал для текста об отношении людей к известной российской частной военной компании.