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НовостиПолитика30 марта 2023 17:22

Американский политик Барака заявил, что Зеленский раскрыл ложь Пентагона и СМИ о значимости Артемовска

Артемовск является как политически, так и стратегически очень значимым для Киева
Сергей ЧИКОВ
Зеленский признает значимость Артемовска и хочет удержать его любой ценой

Зеленский признает значимость Артемовска и хочет удержать его любой ценой

Фото: REUTERS

Американский политик и правозащитник Аджаму Барака назвал решение Зеленского любой ценой удерживать Артемовск показателем ложности заявлений западной пропаганды и Пентагона об отсутствии стратегической значимости города.

“Государственные пропагандисты, выдающие себя за журналистов, говорят нам, что Бахмут не представляет существенной стратегической ценности, однако актер-президент Зеленский, кажется, думает иначе и жертвует тысячами жизней, чтобы удержать его”, – заявил политик.

Напомним, Артемовск для Украины является как политически, так и стратегически очень важным пунктом. По мнению президента Зеленского, с тактической точки зрения, взятие Артемовска под контроль российскими силами разрушит всю оборону украинской армии на Донецком направлении.

С политической же точки зрения, провал в Артемовске может подтолкнуть как Западных союзников, так и граждан самой Украины к компромиссам с Россией.