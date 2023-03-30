Маттиас Варниг уходит с поста гендиректора Nord Stream 2 AG Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор оператора газопровода «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – Маттиас Варниг покидает свой пост.

«Маттиас Варниг завершит свой срок пребывания на посту генерального директора Nord Stream 2 AG и уйдет в отставку в конце марта 2023 года», – передает «Интерфакс» сообщение компании.

Как уточнили в Nord Stream 2, дальнейшая деятельность компании будет осуществляться управляющим комитетом под руководством администратора Transliq AG.

Напомним, в конце прошлого года процедура банкротства компании Nord Stream 2 AG была вновь приостановлена. На этот раз ее отложили до июля 2023 года.

Ранее Варниг заявил о том, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине после начала российской спецоперации.

По словам бизнесмена, в разговоре с российским лидером он якобы неоднократно пытался выяснить подробности о ходе проведения СВО, а также обсудить цели российской армии в спецоперации. Как подчеркнул предприниматель, Путин якобы сказал ему, что такие сведения он разглашать не может и обсуждать не будет.